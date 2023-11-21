Армия Израиля сообщила о ликвидации одного из командных центров ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе операции против палестинского движения ХАМАС взяла под контроль несколько важных объектов в секторе Газа, включая один из командных центров радикалов. Об этом 20 ноября сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что ведутся активные бои в районе Зейтун в Газе с батальоном военного крыла ХАМАС, который, по данным израильской Армии, является одним из главных подразделений движения.

«Военнослужащие 188-й бригады установили оперативный контроль над несколькими ключевыми объектами батальона «Зейтун», включая командный центр командира бригады «Город Газа» и центральный штаб батальона. Военнослужащие прочесали район, обнаружили много оружия и по окончании поисков уничтожили командный центр командира бригады», — говорится в сообщении.

По району Зейтун был нанесен авиаудар, в результате которого была уничтожена группа радикалов. Пресс-служба ЦАХАЛ также заявляет, что внутри мечети в Газе военнослужащие обнаружили лабораторию по производству ракет и взрывчатых веществ, шахту туннеля, большое количество оружия и БПЛА.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что ЦАХАЛ уничтожила трех командующих ротами палестинского движения ХАМАС. Также военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили в соседнем здании террористическую ячейку. В результате удара, нанесенного авиацией, были уничтожены террористы и склад оружия.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября превысило 13,3 тыс. человек, среди них 5,6 тыс. детей, еще 31 тыс. человек ранены.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.