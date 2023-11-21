Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев
Экономика
Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
Происшествия
Руферы забрались на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
Мир
Марочко сообщил о проблемах ВСУ из-за состояния западной техники
Общество
В Красноярском крае 90 населенных пунктов остались отключены от электроэнергии
Мир
Рахмон посетит Москву с официальным визитом
Мир
Авианосец США прибыл на военно-морскую базу в Южной Корее
Армия
Группировка войск «Восток» сорвала контратаку ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Происшествия
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка при пожаре
Мир
Во Франции указали на стойкость России перед санкциями Запада
Общество
Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО
Мир
Япония с США и Южной Кореей потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

Украина заявила о решительном стремлении стать страной-членом НАТО

Глава минобороны Украины назвал «натофикацию» страны приоритетом
0
Фото: Global Look Press/Thomas Trutschel
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев обозначил «натофикацию» в качестве основного внешнеполитического ориентира. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Был чрезвычайно рад приветствовать главу Пентагона (Ллойда. — Ред.) Остина сегодня в Киеве <…> «Натофикация» является одним из главных приоритетов министерства обороны (Украины. — Ред.)», — написал Умеров.

Он также подчеркнул, что Украина твердо намерена стать страной-членом НАТО.

Не в приоритете: США начали терять интерес к Украине
На фоне палестино-израильского конфликта в Вашингтоне сообщили, что возможности поставки вооружения Киеву не безграничны

Ранее в этот день сообщалось, что шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи. Тогда Ллойд Остин во время телефонного разговора с Умеровым заверил его, что намерен добиваться от конгресса необходимых для продолжения военной помощи средств.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023