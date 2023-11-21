Украина заявила о решительном стремлении стать страной-членом НАТО

Киев обозначил «натофикацию» в качестве основного внешнеполитического ориентира. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Был чрезвычайно рад приветствовать главу Пентагона (Ллойда. — Ред.) Остина сегодня в Киеве <…> «Натофикация» является одним из главных приоритетов министерства обороны (Украины. — Ред.)», — написал Умеров.

Он также подчеркнул, что Украина твердо намерена стать страной-членом НАТО.

Ранее в этот день сообщалось, что шеф Пентагона заверил министра обороны Украины в продолжении военной помощи. Тогда Ллойд Остин во время телефонного разговора с Умеровым заверил его, что намерен добиваться от конгресса необходимых для продолжения военной помощи средств.

5 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ всегда была против вступления Украины в НАТО, потому что расширение Североатлантического альянса к российским границам угрожает ее безопасности. При этом он отмечал, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Европейское экономическое сообщество, так как не видит в этом военной угрозы.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 21 апреля заявил, что все страны-союзницы выразили согласие со вступлением Украины в НАТО. Однако генеральный секретарь организации тогда не уточнил возможные сроки принятия страны в альянс.

Страны Запада оказывают военную и финансовую поддержку Украине с начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.