Путин рассказал, что когда-то обсуждался вопрос переноса столицы Чечни

Президент России Владимир Путин 20 ноября рассказал, что когда-то обсуждался перенос столицы Чечни.

В ходе церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта Путин обратился к главе республики Рамзану Кадырову.

«Помните, был момент, когда мы думали, не перенести ли вообще столицу республики в другое место, потому что было разрушено почти всё до основания? Теперь эти мысли кажутся странными», — сказал он.

Помимо того, российский президент назвал современный Грозный «совершенно замечательным городом».

Ранее в этот день Путин отметил, что Чечня преобразилась в сравнении с периодом трагических лет, многое еще предстоит сделать, но результаты уже впечатляют. Он также назвал республику процветающей. Кадыров, в свою очередь, пригласил Путина посетить Чечню, обратив внимание на то, что глава государства давно не был в республике и из-за этого «старейшины ругаются».