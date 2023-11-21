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Один человек погиб при пожаре в квартире многоэтажки на северо-западе Москвы

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Фото: Прокуратура Москвы
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Пожар произошел в квартире многоэтажного дома на улице Генерала Глаголева на северо-западе Москвы. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Москве.

По данным ведомства, пламя вспыхнуло в двухкомнатной квартире. Площадь пожара составила 4 кв. м.

В результате один человек погиб, восемь эвакуированы.

Хорошевская межрайонная прокуратура в своем Telegram-канале сообщила, что контролирует установление обстоятельств пожара в жилом доме на северо-западе Москвы.

Точная причина будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, также подчеркнули в сообщении прокуратуры.

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Ранее, 20 ноября, сообщалось, что в Новосергиевском районе Оренбургской области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Пожар произошел 19 ноября на улице Центральная в поселке Красноглинный. Кровля частного дома была уничтожена на площади 36 кв. м.

Накануне пожар случился в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома в городе Ялуторовске Тюменской области. Погибли трое детей.

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