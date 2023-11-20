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США осудили захват хуситами израильского корабля в Красном море

Госдеп США: захват хуситами израильского судна нарушает международное право
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Фото: Соцсети
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Вашингтон назвал грубым нарушением норм международного права захват хуситами израильского судна в Красном море. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе регулярного брифинга.

«Мы требуем немедленно освободить корабль и весь его экипаж», — отметил Миллер.

Представитель Госдепа также подчеркнул готовность США к проведению консультаций со странами-партнерами по ООН с целью обсудить план действий в сложившейся ситуации.

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19 ноября йеменские повстанцы-хуситы захватили в Аденском заливе грузовое судно Galaxy Leader, предположив, что оно израильское. Судно принадлежит израильскому бизнесмену, сообщалось, что на его борту нет граждан Израиля.

В израильской армии подтвердили захват хуситами грузового судна в южной части Красного моря. Там заявили, что корабль, захваченный хуситами, «не является израильским и направлялся из Турции в Индию».

В конце октября между Саудовской Аравией и хуситами из Йемена, относящимися к движению «Ансар Аллах», произошло обострение конфликта. В связи с этим Саудовская Аравия перевела свою армию в режим боевой готовности. Это произошло после гибели четверых военнослужащих в сражении с хуситами в юго-западной части провинции Джазан. Кроме того, армия Эр-Рияда перехватила ракету, которая, вероятно, была нацелена на территорию Израиля.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что эсминец военно-морских сил (ВМС) США Carney перехватил три ракеты из Йемена в Красном море. Предполагалось, что конечной целью ракет должна была стать территория Израиля.

Еще в феврале заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что конфликт в Йемене не закончится в ближайшее время.

В Йемене с лета 2014 года идет противостояние между правительственными силами и сторонниками «Ансар Аллах». С 2015 года международно признанные власти поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Стороны неоднократно пытались сесть за стол переговоров. В Швеции в 2018-м они достигли некоторых договоренностей, однако выполнять их так и не стали.

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