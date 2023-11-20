В Оренбурге 19-летний парень зарезал 33-летнего мужчину

Тело 33-летнего мужчины нашли возле круглосуточных магазинов на проспекте Гагарина в Оренбурге. Его зарезали в ходе конфликта, сообщает пресс-служба регионального СК в понедельник, 20 ноября.

Трагедия произошла ночью 16 ноября, пишет «Урал56.Ру». Между мужчиной и 19-летним местным жителем произошел конфликт в помещении одной из торговых точек. Они пошли разбираться на улицу, где парень выхватил нож и всадил его своему оппоненту в грудь.

Пострадавший практически сразу скончался на месте. Убийца убежал. Злоумышленника задержали полицейские. Также было найдено и орудие преступления. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, пишет РИА «Оренбуржье».

Ранее в ноябре сообщалось, что в Удмуртии суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве двоих своих маленьких детей из-за развода с женой. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.