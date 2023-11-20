Украинский БПЛА обезврежен на территории Орловской области

На территории Орловской области обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом 20 ноября сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня вечером на территории Шаблыкинского района обезврежен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный со стороны Украины. По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Клычков, правоохранители проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем.

Ранее в этот день дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области. Попытка совершить террористическую атаку была пресечена около 21:30 мск. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку БПЛА, летевшего в сторону столицы, в районе Электростали. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. В Минобороны РФ добавили, что попытка атаки была пресечена в 23:20. Кроме того, тогда же в Богородском городском округе силами ПВО была также пресечена попытка атаки беспилотника.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.