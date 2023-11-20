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В Тамбовской области подсчитали скот и домашнюю птицу

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Поголовье крупного рогатого скота и коров увеличилось в крупных, средних и малых сельхозорганизациях Тамбовской области. По данным на 1 ноября 2023 года, число этого вида животных составило 27,2 тыс. голов, что на 1% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Их них коров — 11,7 тыс. голов. Такие данные приводит Тамбовстат.

При этом месяцем ранее в регионе насчитывалось на 100 буренок больше — 11,8 тыс. животных, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Овец и коз за рассматриваемый период насчитали 3,7 тыс. голов. Это на 6,2% меньше, чем на 1 ноября 2022 года, но на 100 голов больше, чем на 1 октября 2023 года. Лошадей в регионе оказалось 300 штук — столько же, сколько и месяцем ранее. Однако за год их число снизилось на 15,5%

Свиней в области насчитали 1 млн 111,1 тыс. голов, что на 1,3% меньше аналогичного периода годом ранее. Это на 23,5 животных меньше, чем на 1 октября 2023 года. Количество домашней птицы осталось на уровне 2022 года — 17 млн 300 тыс. голов, но на 800 тыс. голов меньше, чем месяцем ранее.

Ранее в ноябре сообщалось, что в Тамбовской области заготовили порядка 7 т семян лесных растений. Семена дуба, каштана, березы, ореха, сосны и рябины останутся на зимнем хранении в лесхозах. Весной их должны высеять в лесных питомниках.

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