Путин призвал повысить комфорт пассажиров общественного транспорта

От надежной работы транспортного комплекса «во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики», заявил президент России Владимир Путин.

«Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным», — сказал глава государства, выступая на мероприятии, посвященном передаче 12 российским регионам новой техники в целях обновления их общественного транспорта.

Среди задач, которые предстоит выполнить в этой сфере — реализация масштабных проектов по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры. «На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок. Особенно это касается общественного транспорта, который становится все более популярным», — отметил президент.

По его данным, в России только автобусами, троллейбусами и трамваями каждый год перевозится свыше 10 млрд человек. «Безусловно, необходимо комплексно улучшать систему таких перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, в сельских территориях», — подчеркнул президент.

Путин также назвал приоритетом ежегодное, ритмичное обновление техники, то есть снижение среднего возраста парка общественного транспорта по всей стране. Чтобы помочь субъектам РФ с решением этого вопроса, были задействованы новые механизмы финансовой поддержки — специальные казначейские кредиты (СКК). На данные цели выделено 50 млрд рублей. В 2023 году за счет этих средств регионам передается около 3 тыс. автобусов.

В общей сложности в рамках выработанных механизмов до конца текущего года в регионы поступит порядка 5,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев. Часть этой техники они уже получили, еще 3 тыс. автобусов за счет СКК должно быть поставлено в первом квартале 2024 года.

Поставщиками автобусов и трамваев в регионы являются, в частности, «Нижегородские грузовые автомобили», «КамАЗ», «Нижэкотранс». Так, председатель совета директоров Павловского автобусного завода Андрей Софонов рассказал Путину, что субъектам РФ передаются городские и пригородные автобусы среднего класса семейства «Вектор NEXT» пассажировместимостью от 40 до 70 человек. В поставки включены также новые, современные низкопольные автобусы «Citymax» пассажировместимостью до 77 человек. «Все эти машины разработаны в собственном инженерном центре, они высоколокализованы и производятся по полному технологическому циклу. И они соответствуют всем требованиям наших регионов», — отметил он.

Автобусы «Вектор NEXT» оснащаются автоинформатором с электронным передним рейсоуказателем, модулем бегущей строки в салоне, а также бесконтактной системой оплаты. Комфорт пассажиров обеспечивают эргономичные кресла, кондиционеры, USB-зарядки для гаджетов. В линейке есть автобусы в специальном исполнении «Доступная среда» — на них могут беспрепятственно совершать поездки маломобильные пассажиры.

Также в регионы поставляют городские низкопольные автобусы «ЛиАЗ-5292» и «ЛиАЗ-4292». Общая пассажировместимость первого может достигать 114 человек, второго — 82. Автобусы адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров: там есть система «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей) и просторная накопительная площадка, которая позволяет разместить одновременно инвалидную и детскую коляски. Также в салоне «ЛиАЗ-5292» предусмотрены зоны для провоза собак-поводырей.

Еще один пример в линейке транспортных средств, которые передаются субъектам — «Газель NEXT». Это микроавтобус, предназначенный для перевозки до 22 пассажиров. Количество посадочных мест в зависимости от модификации варьируется от 13 до 19 сидений. Автобус отличается увеличенным объемом салона, удобными сиденьями, а также маневренностью. Дисковые тормозные механизмы задних колес обеспечивают высокий уровень безопасности транспортного средства.

В ходе церемонии передачи автобусов регионам Путин подчеркнул, что модернизация парка общественного транспорта обязательно должна быть продолжена — по итогам заседания президиума Госсовета в августе были даны конкретные поручения на этот счет. «Рассчитываю на их безусловное выполнение, а также жду от правительства предложения по наращиванию темпов обновления парка общественного транспорта в регионах. Важно и то, что данные меры обеспечивают развитие мощностей российских производителей техники и их многочисленных смежников, способствуют формированию новых отечественных технологических платформ», — заключил он.