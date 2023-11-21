В Москве выберут лучший проект реставрации года по версии горожан

Пользователи «Активного гражданина» выберут лучший объект реставрации 2023 года по версии москвичей. Голосование продлится до 26 ноября включительно, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, проект, который наберет больше всего голосов, будет отмечен отдельной премией на конкурсе «Московская реставрация».

«Традиционно победителя в одной из номинаций определят москвичи. В этом году в список вошло шесть памятников архитектуры. Среди них Театр эстрады, павильон ВДНХ «Мясная промышленность» и дом Пантелеева — это здание стало двухтысячным отреставрированным объектом в столице с 2011 года», — отметила Сергунина.

Так, в построенном в 1954 году павильоне ВДНХ №51 «Мясная промышленность» (бывший «Главмясо») реставраторы восстановили скульптуру «Боец с быком» на главном фасаде, деревянные парадные двери с металлическим декором, металлические оконные блоки, а также воссоздали главные символы павильона — отдельно стоящие скульптуры быков.

Еще один объект в списке — павильон «Центральный» на ВДНХ высотой 97 метров и общей площадью — 9,4 тыс. кв. м. На протяжении нескольких лет здесь проводились работы, которые позволили вернуть зданию его исторический вид. Золотой шпиль, фасадные скульптуры и 16 медальонов с гербами союзных республик отреставрировали в соответствии с проектом.

В Московском государственном театре эстрады на Берсеневской набережной были отреставрированы фасады и интерьеры. Также специалисты на основе архивных данных раскрыли панорамные витражные окна, которые были заложены в советское время.

Жилой дом Пантелеева, расположенный на Земляном Валу, был отреставрирован впервые с момента постройки. Фасад двухэтажного особняка XIX века украшают растительные орнаменты, статуи, фигурки купидонов и орлов. При владельце Филиппе Пантелееве в усадьбе была устроена скульптурная мастерская. Сейчас там расположилась гостиница.

В 2023 году на конкурс «Московская реставрация» поступило 83 заявки. Лучшие работы определит экспертная комиссия, состоящая из реставраторов, искусствоведов, историков, представителей органов госвласти, общественных и некоммерческих объединений.