Самолеты коалиции США четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии

Истребители F-15 международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки четыре раза нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом 20 ноября во время брифинга сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано четыре нарушения двумя парами истребителей F-15 коалиции», — сказал он.

Кулить подчеркнул, что подобные действия продолжают создавать опасные предпосылки инцидентов и происшествий. Это также ведет к обострению обстановки в воздушном пространстве страны, добавил контр-адмирал.

Он также отметил, что представители российского ЦПВС провели гуманитарную акцию в Алеппо, где выдали населению 1,6 т продовольственных наборов.

Днем ранее Кулить сообщил, что боевики в течение суток провели пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации. Он добавил, что подразделения российской военной полиции провели патрулирования на территории Сирии. Так, в течение суток маршруты были совершены на территориях провинций Алеппо, Ракка и Хасеке.

До этого, 13 ноября, Кулить сообщал, что двое сирийских военнослужащих получили ранения из-за снайперского и минометного огня со стороны местных боевиков.