Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом в Киев
Экономика
Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня
Происшествия
Руферы забрались на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге
Мир
Марочко сообщил о проблемах ВСУ из-за состояния западной техники
Общество
В Красноярском крае 90 населенных пунктов остались отключены от электроэнергии
Мир
Рахмон посетит Москву с официальным визитом
Мир
Авианосец США прибыл на военно-морскую базу в Южной Корее
Армия
Группировка войск «Восток» сорвала контратаку ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ с помощью минометов «Сани»
Происшествия
В Ярославской области возбудили уголовное дело из-за смерти ребенка при пожаре
Мир
Во Франции указали на стойкость России перед санкциями Запада
Общество
Сахалинский суд вынес приговор военному за отказ от участия в СВО
Мир
Япония с США и Южной Кореей потребовали от КНДР отказаться от запуска спутника

Украинца обвинили в убийстве жены и двух дочерей в Польше

Гражданин Украины подозревается в убийстве жены и двух дочерей в Польше
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уроженец Украины, подозреваемый в убийстве 29-летней жены и двух дочерей в возрасте 1,5 и 4,5 лет в польском городе Пущиково, признал свою вину. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает Polsat News со ссылкой на заявления представителя районной прокуратуры Познани Лукаша Вавжиняка.

«Мужчине предъявлено обвинение по трем убийствам с прямым умыслом. Он признался в совершении этих действий и дал объяснения», — заявил Вавжиняк.

42-летний мужчина арестован на три месяца.

Предварительно, погибшие скончались от удушения. Уточняется также, что все они были гражданами Украины.

По словам прокурора, мужчина во время дачи показаний рассказал, что он часто ссорился с женой из-за проблем с алкоголем, долгов и отсутствия работы, поэтому в ночь с 13 на 14 ноября, после одного из таких споров, решил ее убить. Кроме того, обвиняемый признался, что употреблял алкоголь до и после убийства.

«Сначала он задушил свою жену. Когда одна из девочек проснулась, он задушил и эту девочку, и еще одну дочь», — рассказал Вавжиняк.

В сообщении уточняется, что тело 29-летней женщины было найдено 18 ноября.

Валодя вместо мовы: как украинские беженцы устроились в Латвии
Рига тратит миллионы евро на обучение переселенцев латышскому языку

Ранее, 11 августа, сообщалось, что полиция Будапешта задержала украинского гражданина, который подозревается в убийстве из-за 5 тыс. форинтов ($14). По данным полиции, нападавший потребовал деньги у своей жертвы, сидевшей ночью на скамейке, однако, не получив желаемого, избил потерпевшего и отнял деньги.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023