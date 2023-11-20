Украинца обвинили в убийстве жены и двух дочерей в Польше

Уроженец Украины, подозреваемый в убийстве 29-летней жены и двух дочерей в возрасте 1,5 и 4,5 лет в польском городе Пущиково, признал свою вину. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает Polsat News со ссылкой на заявления представителя районной прокуратуры Познани Лукаша Вавжиняка.

«Мужчине предъявлено обвинение по трем убийствам с прямым умыслом. Он признался в совершении этих действий и дал объяснения», — заявил Вавжиняк.

42-летний мужчина арестован на три месяца.

Предварительно, погибшие скончались от удушения. Уточняется также, что все они были гражданами Украины.

По словам прокурора, мужчина во время дачи показаний рассказал, что он часто ссорился с женой из-за проблем с алкоголем, долгов и отсутствия работы, поэтому в ночь с 13 на 14 ноября, после одного из таких споров, решил ее убить. Кроме того, обвиняемый признался, что употреблял алкоголь до и после убийства.

«Сначала он задушил свою жену. Когда одна из девочек проснулась, он задушил и эту девочку, и еще одну дочь», — рассказал Вавжиняк.

В сообщении уточняется, что тело 29-летней женщины было найдено 18 ноября.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что полиция Будапешта задержала украинского гражданина, который подозревается в убийстве из-за 5 тыс. форинтов ($14). По данным полиции, нападавший потребовал деньги у своей жертвы, сидевшей ночью на скамейке, однако, не получив желаемого, избил потерпевшего и отнял деньги.