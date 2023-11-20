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В МИД Израиля сообщили об отзыве посла из ЮАР для проведения консультаций

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Фото: commons.wikimedia.org/Almog
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Посол Израиля в ЮАР был отозван для консультаций на фоне недавних заявлений, сделанных в республике. Об этом 20 ноября заявил официальный представитель израильского МИДа Лиор Хайят.

«На фоне последних заявлений из ЮАР посол Израиля в ЮАР был отозван в Иерусалим для консультаций», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети Х (бывш. Twitter).

Несколькими днями ранее портал Semafor со ссылкой на попавший в его распоряжение документ сообщил, что правящая партия ЮАР «Африканский национальный конгресс» выдвинула к власти страны предложение закрыть посольство Израиля, находящееся в Претории, а также приостановить дипломатические отношения с еврейским государством в связи с его наземной операцией в секторе Газа.

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Ранее, 6 ноября, телеканал Sabc News сообщил, что министр в канцелярии президента республики Кумбудзо Нтшавени заявил об отзыве властями ЮАР всех своих дипломатов с территории еврейского государства для консультаций. По словам министра, страна разочарована продолжающимися бомбардировками Израилем школ и больниц в Газе, а также закрытием гуманитарных проходов.

2 ноября руководство Бахрейна приняло решение отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак несогласия с израильскими действиями в секторе Газа. В палате депутатов королевства отметили, что такой шаг является подтверждением твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку законных прав братского палестинского народа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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