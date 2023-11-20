Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Брянской областью

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен над территорией Брянской области, сообщило 20 ноября Минобороны России.

Как отмечается, попытка совершить террористическую атаку была пресечена около 21:30 мск.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку БПЛА, летевшего в сторону столицы, в районе Электростали. О разрушениях и пострадавших не сообщалось. В Минобороны РФ добавили, что попытка атаки была пресечена в 23:20. Кроме того, тогда же в Богородском городском округе силами ПВО была также пресечена попытка атаки беспилотника.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.