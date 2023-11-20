Семья с грудным ребенком на авто вылетела в кювет в Липецкой области

Семья с грудным ребенком на машине вылетела в кювет в Усманском районе Липецкой области. Им пришли на помощь сотрудники регионального управления государственной противопожарной спасательной службы, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 20 ноября.

Авария произошла ранее днем на автодороге Поддубровка – Савицкое, пишет GOROD48. 31-летний водитель Chevrolet Lanos не справился с погодными условиями и съехал в кювет.

На место ДТП прибыли сотрудники пожарной части № 3, отмечает LipetskMedia. При помощи специального троса они вытащили автомобиль на проезжую часть.

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.