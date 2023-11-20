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Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта

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Президент России Владимир Путин призвал повышать скорость и комфорт общественного транспорта в стране. Об этом он заявил 20 ноября в ходе участия по видеосвязи в церемонии передачи регионам новой техники для системы общественного транспорта.

«На всех видах транспорта нужно и дальше формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса. И конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в России ежегодно автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится свыше 10 млрд человек, что говорит о необходимости комплексно улучшать систему таких перевозок. Российский лидер отметил, что улучшением нужно заниматься не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, а также в сельской местности.

«Надежная и бесперебойная работа общественного транспорта играет ключевую роль в жизнедеятельности городов и населенных пунктов», — добавил президент.

Путин также поставил задачу ежегодно обновлять транспортную технику. Это должно привести к снижению среднего возраста парка общественного транспорта, который становится всё более популярным среди населения.

Так, по словам президента, в этом отношении используются механизмы льготного лизинга, привлечения средств из Фонда национального благосостояния и субсидирования проектов по развитию наземного электрического транспорта. В рамках их работы к концу 2023 года в регионы поступит 5,5 тыс. автобусов, электробусов и трамваев.

Зарядить остановку: в регионы поступили первые электробусы
Пока субъекты получили 36 единиц техники, всего на ближайшие месяцы в плане — 286

Ранее в этот день Путин поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником. Он отметил труд миллионов работников дорожного хозяйства, воздушного, железнодорожного, автомобильного, морского и речного транспорта и специалистов иных профессий, связанных с отраслью. Путин назвал их надежной базой по формированию единого транспортного каркаса страны.

13 ноября сообщалось, что уже в декабре 2023 года 31 трамвайный вагон поступит в Челябинск. По данным губернатора региона Алексея Текслера, ранее город уже получил первые 50 вагонов.

До этого, в конце октября, в Волгоградскую, Курскую и Нижегородскую области было отправлено 36 электробусов, сообщили тогда «Известиям» в аппарате заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко. Всего до конца 2023-го — начала 2024 года в 10 регионах (12 городах) появится 286 единиц данного вида транспорта.

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