В Пскове открыли для движения улицу Ипподромную
В Пскове открыли для движения автомобильного транспорта улицу Ипподромную, сообщил мэр областного центра Борис Елкин в своем Telegram-канале.
Также градоначальник уточнил, что с 23 ноября планируется запустить движение автобусов, пишет Псковская лента новостей.
«Благоустройство тротуаров и съездов к улице продолжается. Подрядчик обещает открыть съезды уже завтра. Остальное закончить в течение двух недель», — подытожил Елкин, его цитату приводит Псковское агентство информации.
Ранее в ноябре сообщалось, что в деревне Борисовичи Псковского района планируют возвести новый жилой квартал (ЖК) с многоэтажными домами и детским садом. Сейчас рабочие занимаются подготовкой инженерной инфраструктуры.