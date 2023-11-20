Заболеваемость ОРВИ в Рязанской области выросла за неделю на 25%
В Рязанской области зарегистрировали 6777 случаев ОРВИ и гриппа в период с 13 по 19 ноября. Такие данные опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости составил 62,5 на 10 тыс. жителей, что на 24,8% выше показателя предыдущей недели. Как отмечает 62INFO.ru, чаще всего болеют школьники и взрослые.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись аденовирусы, риновирусы и коронавирус, пишет РИА «7 новостей».
По состоянию на 20 ноября вакцинировано против гриппа 337156 взрослых и 95880 детей. Ситуация находится на контроле регионального Роспотребнадзора.
Ранее в ноябре «Известия» писали, что обновленная вакцина «Спутник Лайт» будет произведена по той же технологии, что и классическая, однако получит другой антигенный состав — он будет эффективен против заражения подвариантами «Омикрона» группы ХBB, которые циркулируют на данный момент.