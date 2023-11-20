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Байден заявил о близости сторон к сделке по освобождению заложников в Газе

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Фото: Global Look Press/Christinne Muschi
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Заинтересованные стороны близки к договоренности с палестинским движением ХАМАС по освобождению удерживаемых заложников в секторе Газа. Эту информацию 20 ноября подтвердил президент США Джо Байден.

«Считаю так. Но я не готов [публично рассуждать об этом]», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме. Трансляцию вел Белый дом. Общение Байдена с прессой прошло в рамках ежегодной церемонии помилования президентом индеек в преддверии Дня благодарения в США.

При этом американский лидер не уточнил, когда именно может быть заключена эта договоренность.

«Наша ключевая цель — уничтожение власти ХАМАС в секторе Газа»
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Ранее, 18 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что на данный момент никаких договоренностей с ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа нет.

За день до этого стало известно, что израильские власти отказались от участия в сделке по освобождению 50 пленных с территории сектора Газа. В то же время руководство Израиля сообщило, что не отказывается окончательно от соглашений подобного рода. В частности, они готовы обсуждать сделку по освобождению 70 заложников. Тогда же израильский посол в Москве Александр Бен Цви сообщил, что Израиль рассчитывает на освобождение всех заложников сразу, однако, по его словам, полный список удерживаемых в секторе Газа так и не был получен.

До этого, 13 ноября, телеканал Al Jazeera сообщил о готовности ХАМАС освободить до 70 находящихся в заложниках граждан Израиля в обмен на пятидневное перемирие.

29 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщил, что число заложников в анклаве достигло 239 человек. Он отметил, что среди них много иностранных граждан.

7 октября ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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