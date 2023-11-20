Два сухогруза столкнулись в Астраханской области
Два сухогруза столкнулись в Черноярском районе Астраханской области, один из них получил повреждения. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Сообщение об аварии поступило от диспетчера из Волгограда в 08:22. Столкновение сухогруза РТ 444 и сухогруза «Омский-103» произошло у села Каменный Яр. Последний получил повреждение выше ватерлинии, пишет «Астрахань-24».
Разлива нефтепродуктов нет, судовой ход и водотечность корпуса судов не нарушены. Экипаж судна в помощи медиков не нуждается. Астраханский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку. Информация уточняется.