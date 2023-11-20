Кадыров по просьбе старейшин пригласил Путина посетить Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента России Владимира Путина посетить республику. Об этом он заявил 20 ноября на мероприятии, посвященном передаче крупной партии общественного транспорта ряду субъектов РФ.

«Я хотел бы передать от наших старейшин слова такие, что они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что Путин восстановил «не только автовокзалы, аэропорты», а всю республику. Российский лидер в ответ заявил, что всё это «сделано руками талантливого, трудолюбивого чеченского народа».

В ходе этого мероприятия Путин также заявил, что Чечня преобразилась в сравнении с периодом трагических лет. Президент также назвал республику процветающий. Путин отметил, что в Чечне еще многое предстоит сделать, но достигнутые результаты уже впечатляют.

В конце сентября Путин провел встречу в Кремле с Кадыровым. Тогда президент передал наилучшие пожелания бойцам из Чечни, которые участвуют в специальной военной операции по защите Донбасса, героически сражаясь на передовой.