На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Днепропетровской области
Объект инфраструктуры получил повреждения в городе Никополь Днепропетровской области Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал глава местной областной администрации Сергей Лысак.
«Поврежден инфраструктурный объект», — написал он.
По его словам, повреждена также линия электропередачи (ЛЭП) и газопровод. Других подробностей он не привел.
В области в понедельник дважды объявляли воздушную тревогу.
В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
Днем ранее украинские СМИ сообщали о взрывах и вспышках в Киеве. До этого там была повторно объявлена воздушная тревога. Ранее, 14 ноября, в Запорожской и Днепропетровской областях Украины прозвучали взрывы.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.