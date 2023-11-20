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«Врачи без границ» сообщили об атаке на здание клиники в Газе

«Врачи без границ» сообщили, что атаковано здание клиники в Газе
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Атакована клиника организации «Врачи без границ» (MSF) в Газе, здание повреждено, автомобили организации сгорели, судьба одного сотрудника неизвестна. Об этом 20 ноября сообщила организация на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«В городе Газа наша клиника подверглась обстрелу <…>. Часть здания охвачена огнем. На улице был виден израильский танк», — отметила организация в соцсети.

Медики уточнили, что в ходе атаки сгорели четыре автомобиля MSF, а пятый, скорее всего, был раздавлен танком. При этом на всех транспортных средствах были узнаваемые логотипы организации.

В здании находится один сотрудник MSF, его судьба пока неизвестна.

Ранее в понедельник катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по индонезийской больнице погибли восемь человек. Позже число погибших увеличилось до 12. Израильская армия открыла огонь по больнице боевыми снарядами на рассвете.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус заявил, что потрясен ударом по индонезийской больнице.

14 ноября стало известно о взрывах в медцентре «Аш-Шифа» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение палестинское исламистское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

«Они хотят убить евреев и уничтожить Израиль»
Представитель ЦАХАЛ Анна Уколова — о штурме больницы «Аль-Шифа», ходе наземной операции и возможном открытии нового фронта

По последним данным, с начала обострения более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,5 тыс. из них — дети. Среди жертв также 3,5 тыс. женщин. Число пострадавших при этом превышает 30 тыс. Со стороны Израиля погибло более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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