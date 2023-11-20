РФ закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия против СМИ
Россия закрыла въезд в страну нескольким официальным лицам из Молдавии из-за преследования в стране русскоязычных медиа, сообщил 20 ноября МИД РФ на своем сайте.
«20 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. <…> Л. Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в Российскую Федерацию ряду официальных лиц Республики Молдова», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, Москва выразила дипломату протест из-за политически мотивированного преследования русскоязычных СМИ в Молдавии. В пример была приведена блокировка интернет-сайтов изданий.
Ранее, 30 октября, служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) заблокировала доступ к сайтам «Известий», «Ленте.ру», ТАСС, «Интерфаксу», «Московскому комсомольцу», «Комсомольской правде», «Российской газете» и другим российским и молдавским источникам.
До этого, 26 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка русскоязычных новостных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны России.
Летом 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из РФ.
Захарова неоднократно отмечала, что именно Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию. Подобное заявление она делала 30 ноября 2022 года, уточнив тогда, что западные страны разыгрывают с Кишиневом сценарий событий, произошедших на Украине.