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Эксперт объяснил причину увольнения главы OpenAI Сэма Альтмана

Аналитик Пивоваров: увольнение Альтмана связано с трансформацией OpenAI в коммерческую компанию
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Фото: Global Look Press/Rod Lamkey
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Увольнение гендиректора разработавшей чат-бота ChatGPT компании OpenAI Сэма Альтмана хоть и выглядит поспешным, однако является вполне закономерным шагом в контексте трансформации компании. Такое мнение 20 ноября в разговоре с «Известиями» выразил главный аналитик Исследовательского центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров.

«Он [Альтман] связан с колоссальными противоречиями внутри OpenAI, которая создавалась как некоммерческая компания, разрабатывающая технологии ИИ (Искусственного интеллекта. — Ред.) на благо общества, а не для блага какой-то конкретный компании или государства», — сообщил аналитик.

Однако сейчас OpenAI трансформируется в коммерческий проект и становится одной из самых успешных с точки зрения роста и развития компаний в мире.

«Это создает огромное давление на команду изнутри и вызывает множество противоречий», — резюмировал Пивоваров.

ChatGPT — бот с искусственным интеллектом, который умеет работать в диалоговом режиме, давать ответы на заданные вопросы, а также править и создавать компьютерный код, стихи и аудио.

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17 ноября на сайте OpenAI появилось сообщение об увольнении Сэма Альтмана. Совет директоров заявил, что усомнился в его способности продолжать управление компанией. Через несколько часов после увольнения Альтмана Брокман объявил об уходе из компании.

На следующий день источники портала The Verge сообщили о том, что правление компании OpenAI ведет с Альтманом переговоры о его возвращении на пост. Они уточнили, что понимания причин, по которым в правлении решили, что Альтман более не способен руководить OpenAI, нет, как и оснований для того, чтобы в этом разувериться.

20 ноября главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла сообщила, что корпорация примет на работу Альтмана и основателя OpenAI Грега Брокмана. Они возглавят исследовательскую группу в области искусственного интеллекта, уточнила Наделла.

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