Ремонт гидросооружений на реке Брынец завершился в Калужской области
В Сухиничском районе Калужской области завершился капремонт гидротехнических сооружений (ГТС) на реке Брынец. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Речь идет о сооружениях возле деревни Мурдасово, введенных в эксплуатацию в 1982 году. За 40 лет объект ремонтировался только один раз — в 1996-м.
«На ГТС отремонтированы все открытые бетонные поверхности водосбросного сооружения, восстановлены защитный слой бетона и замоноличены стыки. Произведена установка новых металлоконструкций, выполнена досыпка и укрепление гребня плотины, заменены плиты крепления откосов», — говорится в сообщении властей.
Как уточняет газета «Весть», целью капремонта является безопасная эксплуатация объекта и исключение возникновения ЧС, поскольку в случае прорыва вода подтопит два автомобильных моста и жилые дома в Мурдасово.
Подрядчиком выступило ООО «Хвастовичская ПМК-9», работы проведены в 2022–2023 годах. В приемке объекта приняли участие сотрудники регионального министерства природных ресурсов и экологии.