СМИ сообщило о массовом бегстве украинцев в Киев из-за отсутствия ПВО в городах
С начала российской спецоперации около 600 тыс. украинцев переехали в Киев из-за лучшей защищенности города системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 20 ноября сообщило издание Politico.
Такие данные приводит Международная организация по миграции ООН по состоянию на сентябрь 2023 года. В других крупных городах страны также наблюдается приток людей: около 500 тыс. человек переехали в Днепропетровскую и Харьковскую области.
Как отмечается, это связано с тем, что в других городах нет такой защиты, как в украинской столице. Риелтор Александр Житюк рассказал изданию, что массовые переезды привели к скачку цен на недвижимость в Киеве.
Ранее, 1 ноября, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл главную уязвимость украинской системы ПВО. Так, она заключается в несистемном характере и низком уровне защиты систем ПВО Запада, поставляемых Киеву.
До этого, 15 октября, представитель командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат выразил сожаление относительно того, что у западных стран нет столько систем противовоздушной обороны, сколько просит Киев. Кроме того, он подтвердил, что страна будет брать системы ПВО в аренду, для того чтобы защищаться в зимний период.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.