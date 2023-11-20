В АКИТ заявили об отсутствии предпосылок для роста цен на смартфоны в России

Объективных предпосылок для роста цен на смартфоны в России в настоящее время нет, рассказал «Известиям» 20 ноября президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Ранее в этот день издание «Ведомости», ссылаясь на прогноз Wildberries и данные Tele2 и «Билайн», написало, что средняя цена смартфона в декабре 2023 года составит около 26 000–27 000 рублей, что на 15–20% выше по сравнению с декабрем 2022-го.

«Никаких объективных предпосылок для роста цен на смартфоны сейчас нет. Ноябрь–декабрь — традиционно сезон высокого спроса, к которому торговля готовится заранее, создавая достаточный ассортимент товаров во всех категориях, включая электронику. Кроме того, сейчас мы видим поступательное укрепление рубля. То есть все три фактора — курс, логистика, доступность стоков, — которые могли бы привести к росту цен, находятся в стабильной позиции», — объяснил Соколов.

Кроме того, он обратил внимание на то, что в России появилось много новых брендов и производителей смартфонов, которые активно инвестируют и составляют ценовую конкуренцию привычным брендам, не уступая им в качестве.

«При этом и на маркетплейсах, и в специализированных магазинах электроники достаточный диапазон смартфонов в ценовой категории от 7–8 тыс. рублей даже без учета скидок, например популярный Redmi, известный Realme или новый бренд Tecno, в целом в сегменте 10–15 тыс. несколько десятков предложений разных моделей и производителей», — отметил президент АКИТ.

Ранее, 13 октября, обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов представил свой рейтинг из пяти смартфонов до 30 тыс. рублей — от самых бюджетных к более дорогим. Свой топ он открыл, начав со смартфона Realme C55. Эксперт назвал девайс хорошим и отметил отличные технологические характеристики. Также, по его словам, если для пользователя не критично наличие Android, то можно присмотреться к Huawei Nova 11i. Еще один вариант, на который Черноусов посоветовал обратить внимание, — Tecno Camon 20 Pro. На четвертом месте его рейтинга — Honor X9a, а на пятом — Samsung Galaxy A34.