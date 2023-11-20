Третий этап ремонта набережной в Белгороде обойдется бюджету в 245 млн рублей
В Белгороде определили подрядчика, который займется третьим этапом работ по ремонту набережной левобережной части рек Везелка и Северский Донец. Об этом 20 ноября сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на документацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.
Подрядчиком выбрано ООО «Инвестстрой», зарегистрированное в Москве. Компания согласилась выполнить работы за 245 млн рублей при начальной стоимости контракта в 250 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.
Третий этап включает обустройство видовых площадок и пешеходного моста, создание мест для отдыха, установку спортивных и детских площадок с оборудованием, озеленение территории. Кроме того, в перечень работ входит ремонт парковки в районе теннисного корта, обустройство настилов на воде, установка малых архитектурных форм, систем видеонаблюдения, освещения и оповещения.
Завершить строительство третьей очереди планируется к лету 2024 года. Как уточняет информагентство, ранее власти Белгорода уже провели несколько аукционов по поиску подрядчиков для обновления набережной. Общая стоимость лотов превышает 1 млрд рублей.