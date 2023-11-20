Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Оренбуржье
В Новосергиевском районе Оренбургской области в результате пожара в частном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошел 19 ноября на улице Центральная в поселке Красноглинный. Кровля частного дома была уничтожена на площади 36 кв. м.
В результате пожара погиб мужчина 1973 года рождения, пишет РИА «Оренбуржье».
В тушении были задействованы 13 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и две единицы техники. Причины возгорания и обстоятельства устанавливаются.
19 ноября пожар случился в квартире на первом этаже двухэтажного деревянного дома в городе Ялуторовске Тюменской области. Погибли трое детей.