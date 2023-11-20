В Совфеде заявление Киева о нацменьшинствах назвали проявлением неонацизма

Заявление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука о том, что на Украине не место русским нацменьшинствам, является проявлением неонацизма. Об этом «Известиям» 20 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это классическое проявление неонацизма, они просто фактически своими словами уничтожают русское население Украины. То же самое, что преследовали в фашистской Германии в 1930-е, в начале 1940-х годов, поэтому прощения им не будет, рано или поздно будет трибунал», — сказал Джабаров.

Ранее в понедельник спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что страна не признает существования русского нацменьшинства, а права русских на Украине должны быть ущемлены.

Ранее, 9 ноября, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также заявила, что в стране не существует русского национального меньшинства, поэтому вопрос обеспечения его прав не будет обсуждаться на переговорах о вступлении в Евросоюз.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.