В Куйбышевское водохранилище выпустили 19,4 тыс. мальков толстолобика
В Ульяновске в пятницу, 17 ноября, прошел очередной выпуск рыбы в Куйбышевское водохранилище. Участие в мероприятии приняли сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Ульяновской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего в Волгу выпустили 19,4 тыс. мальков толстолобика. Как отмечает ulpravda.ru, работы проходили в целях компенсации ущерба, нанесенного водным биоресурсам деятельностью Самарской энергетической компании.
Как отметили в ведомстве, места для выпуска молоди определяются специалистами Росрыболовства, а им дают рекомендации ученые из Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
Ранее в ноябре «Известия» писали, что браконьеры не позволяют восстановить популяцию главной русской рыбы. Волжскую черную икру и осетровое мясо приходится выращивать в искусственных условиях.