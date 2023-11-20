МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за преследования русскоязычных СМИ

В МИД РФ вызвали посла Молдавии Лилиана Дария, ему выразили протест в связи с продолжающимся преследованием рускоязычных СМИ в республике. Об этом 20 ноября сообщает российское дипведомство.

«Молдавской стороне заявлен решительный протест в связи с продолжающимся политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ в Молдавии, выражающимся в том числе в блокировании доступа к их интернет-сайтам», — сказано в заявлении МИД России.

Как указано, РФ в качестве ответной мере запретила въезд в страну ряду официальных лиц республики.

Ранее, 30 октября, Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) заблокировала доступ к сайту «Известий», «Ленте.ру», ТАСС, «Интерфаксу», «Московскому комсомольцу», «Комсомольской правде», «Российской газете» и другим российским и молдавским источникам.

До этого, 26 октября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что блокировка русскоязычных новостных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны России.

В июне 2022 года молдавский президент Майя Санду подписала закон о запрете трансляции новостных программ из РФ. Как объясняла глава совета по телевидению и радио Лилиана Вицу, под действие закона попадают в том числе аналитические программы и российские военные фильмы. Помимо этого, в нем дается определение понятия «дезинформация», которое расценивается как намеренное распространение сведений, наносящих вред информационной безопасности.

В свою очередь, Захарова не раз отмечала, что именно Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию. Подобное заявление она делала 30 ноября 2022 года, уточнив тогда, что западные страны разыгрывают с Кишиневом сценарий событий, произошедших на Украине. По ее словам, там зачищали информационное пространство от мнений, которые не совпадали с точкой зрения политиков Запада, и разжигали русофобию.