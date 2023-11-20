Аварийный участок чугунного водовода заменят в поселке Первомайский в Орске
В поселке Первомайский в Орске (Оренбургская область) заменят аварийный участок чугунного водовода. Об этом начальник УЖКДХТ горадминистрации Валерий Михайловских сообщил на аппаратном совещании в понедельник, 20 ноября.
По его словам, принято решение, что специалисты «РВК Орск» заменят 10-метровый отрезок трубы, сделав таким образом вставку. Сейчас на месте данного участка авария, утечка под землей.
Без отключения работы по замене отрезка трубы на новый провести невозможно, пишет ИА «Урал56.Ру». Дату начала работ и сроки их проведения в администрации пока не называют.
15 ноября сообщалось об устранении двух коммунальных аварий, произошедших в центре Хабаровска. Повреждение сети произошло в районе улиц Гамарника и Лермонтова.