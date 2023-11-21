Широка страна моя

Онлайн-платформа Wink продолжает премьерный показ документального сериала «Как я познакомился со своей мамой».

Мама — это Маша Шахова, журналистка, телеведущая, автор программ про дачу, квартиру, дом — словом, про понятные всем и каждому семейные ценности.

В новом проекте семьей становится Россия, по городам и весям которой Маша путешествует то автомобилем, то поездом, а то и пешком, по ходу выступая документалистом и интервьюером. Машин сын, продюсер Алексей Киселев, курируя мамины перемещения, можно сказать, заново с ней знакомится, удивляется ее непредсказуемости и осаживает коллег, требующих заменить ее на кого-то более молодого и послушного.

Маша — человек сложный. Сына поначалу упрекает в том, что послал родительницу неведомо куда. Молодого историка, своего спутника, безостановочно учит жизни и манерам, а когда тот, отвлекшись на личные дела, покидает проект, возмущается: как так, мы же вместе…

Но все это мокьюментари, постановочная документалистика, дровишки в костер драматургической напряженности. Главное, что Маша — замечательный собеседник, чуткий к людям, красотам, достопримечательностям, — не устает удивляться и восхищаться, и ее искренность не наигранна. Что ни собеседник, то открытие. Что ни место, то очарование. Умение авторов видеть красоту, вникать в детали и любоваться ими покоряет с первых кадров. Плюс множество подробностей и фактов, сыплющихся как из рога изобилия.

Звонарь храма выучил звоны, не зная нот, — просто слушал и слушал соответствующие места «Бориса Годунова» Мусоргского. Волонтер, реставрирующий оставленные строения, веничком очищает побелку с фресок еще не действующего храма: смотрите, какие лики проступают. Молоденькая сотрудница знаменитой обсерватории удивляется Божьему промыслу о Вселенной: не может быть, чтобы космические объекты возникли сами по себе. Художник по дереву вырезает игрушки: такими местные детишки играли пару веков назад. Хранитель льна рассуждает о тепле суровья. Хозяин конезавода разговаривает с лошадьми, как с родными людьми. Шахтер, чей портрет украсил стену жилого дома, делится, каково это, каждый день ходить мимо гигантского себя. Всего в картине 50 героев. И столько же душевных сюжетов, проговоренных и снятых с непоказной к ним любовью.

Везде хорошо, где нас нет, гласит известная сентенция. Фильм ее опровергает. Героям хорошо там, где они живут. Всем задают вопрос, хотели бы они уехать в другие места. Все отвечают: нет, не хотим. И удивительное дело — веришь и в то, что им действительно хорошо, и в то, что будет еще лучше.

Опровергает сериал и еще одно расхожее утверждение: где родился, там и пригодился. Кто-то из героев покинул родной мегаполис и отправился в заповедные места, где снег белый, трава зеленая, жизнь насыщена смыслами. А то, что это тупик и транспорт где-то далеко, наоборот, хорошо: никакой химзавод не построят. Но таких противников цивилизации, пусть и химической, меньшинство. Остальные за развитие, с обязательным уважением к особенностям малой Родины.

Отдельная песня — 25 локаций, куда вписаны персонажи. Среди них Серпухов и Таруса, Кострома и Верея, Пущино и Плес, села Пермского края, Архангельской области и Республики Коми. Диапазон — от крохотного Чекалина до гигантского Екатеринбурга. В каждой географической точке найдено что-то неповторимое, будь то единственные в России торговые ряды в стиле классицизма, марсианские виды угольного карьера или гусиное пристанище. В кадре — пейзажи и муралы, городская и сельская архитектура, водопады ГЭС и заводские корпуса, глубокие снега и бескрайние степи, кипенный кумыс и осетр, запеченный в черной соли. Изобильное природное соседствует с таким же рукотворным, и кажется, конца-края не видно этим богатствам.

21 ноября Wink покажет заключительные серии первого сезона, и мы наконец узнаем, приехал ли сын к маме, путешествующей после бегства историка в одиночестве. Лично мне хочется, чтобы не приехал. Пусть останется затравка на следующий сезон.

Знакомство с мамой и Родиной (чувствуете, какой союз?) однозначно стоит продолжить.

Автор — доктор искусствоведения, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

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