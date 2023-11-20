Двух рабочих придавило бетонной плитой на стройке в Брянске
На стройке в Советском районе Брянска бетонной плитой придавило двух мужчин-рабочих. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Инцидент произошел утром 20 ноября на проспекте Станке Димитрова, 75. Информация поступила в ведомство в 10:46.
«Пожарно-спасательным расчетом ПСЧ-8, спасателями ГКУ «Брянский пожарно-спасательный центр» и МКУ «Управление по делам ГОЗНТЧС города Брянска» были деблокированы два человека при помощи ГАСИ «Спрут» и манипулятора, находящегося на стройке», — говорится в сообщении МЧС.
Пострадавших передали медикам скорой помощи, пишет NASHBRYANSK.RU. У мужчин диагностированы переломы ног и рук. Также за медицинской помощью обратился еще один мужчина.
10 ноября сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения рабочего на строительной площадке в Астрахани. Мужчина получил травму головы.