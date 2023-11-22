Врач рассказала, когда бодипозитив становится нездоровым

Движение бодипозитива пропагандирует принятие себя, своего внутреннего состояния и тела. Но всегда ли бодипозитив направлен на здоровье? В какой момент он может стать нездоровым? И когда следует обратиться к врачу? На эти и другие вопросы 22 ноября «Известиям» ответила ведущий медицинский эксперт ИНВИТРО Виолетта Бурдакова.

«Если бодипозитив принимается как концепция, которая направлена на принятие своего тела, формирует культуру заботы о теле, питании и физической активности, то он включает заботу о физическом и психологическом здоровье. Важно любить и принимать себя, относиться к телу с любовью, а это значит — взять на себя ответственность за свое тело и не пускать ситуацию на самотек, когда появляется лишний вес. Избыточная масса тела, как и ее дефицит — это патологическое состояние и серьезный фактор риска развития многих заболеваний. Забота о себе проявляется в том числе в таких простых вещах, как выбор вкусной и здоровой пищи, приемлемой и комфортной физической нагрузки. Действительно не стоит подгонять себя под шаблоны и фотографии из журналов, ведь модно быть здоровым, а не полным или худым», — сказала она.

Как объяснила врач, избыточная масса тела зачастую связана с образом жизни, в котором преобладают высококалорийная пища, большие размеры порций, нарушенный суточный режим питания, вредные привычки и низкая физическая активность — всё это личное решение каждого человека, но такой выбор нельзя отнести к здоровому.

«Обратиться к врачу необходимо, когда избыточная масса тела начинает доставлять дискомфорт и мешать вести привычный образ жизни, например, когда при подъеме по лестнице появляется сильная одышка или после плотного приема пищи не чувствуется насыщение и появляется желание снова пойти к холодильнику. Лучше предупредить развитие ожирения или сопутствующих избыточной массе тела патологий, чем лечить их. Нередко у лишнего веса есть и психологические причины, поэтому во многих случаях может помочь обращение не только к врачу, но и посещение психолога», — заявила Бурдакова.

По словам специалиста, избыточная масса тела — это многогранная проблема для организма. Она влияет на все органы и системы и снижает качество жизни. При ее наличии есть риск возникновения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, гормональных нарушений, патологий печени и желчного пузыря, сахарного диабета и прочих.

«Избыточная масса тела и ожирение могут вызывать нарушение липидного обмена, которое, в свою очередь, со временем приводит к атеросклерозу. При этом заболевании на стенках сосудов откладываются холестериновые бляшки, что затрудняет приток крови к органам и тканям. Прогрессирование заболевания ведет к необратимым изменениям в кровеносных сосудах, нарушению кровоснабжения органов и тканей, в результате чего могут развиться следующие состояния: острый коронарный синдром (нарушение кровоснабжения сердечной мышцы); ишемический инсульт (нарушение мозгового кровообращения с повреждением тканей мозга) и прочее», — сказала врач.

Кроме того, ожирение может привести к снижению жизненной емкости легких и их функционального состояния. Лишние жировые отложения в брюшной полости приводят к повышению внутрибрюшного давления и сдавливанию диафрагмы. Нарушается работа эндокринной системы, от чрезмерного веса страдают кости и суставы (избыточная масса тела увеличивает нагрузку на межпозвоночные диски и суставы), может приводить к бесплодию у женщин и снижению потенции у мужчин, заключила Бурдакова.

В сентябре врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Оксана Михалева рассказала, что в осенний период нередко происходит набор массы тела. В основном это может быть связано со снижением уровня физической активности в связи с ухудшением погодных условий.