Восточные картинки: аниме по «Скотту Пилигриму» обещает стать хитом ноября
На Netflix 17 ноября вышла еще одна адаптация комикса-хита «Скотт Пилигрим жмет на газ», на этот раз в стиле аниме. Оригинальная экранизация может считаться культовой. К своим ролям вернулись актеры из фильма, но история рассказывается совсем другая. Первая реакция на аниме — безоговорочный восторг критиков и фанатов, но среди последних есть и недовольные. «Известия» посмотрели шоу целиком и рассказывают об отличиях от первоисточника. Внимание: спойлеры!
Герои те же, взгляд новый
Вместо того чтобы снова пересказывать оригинальную историю, создатели нового аниме решили отойти от первоисточника. В оригинале новый анимационный сериал называется Scott Pilgrim Takes Off, и правильная трактовка второй половины заголовка дает понимание релиза. Вернее было бы перевести не «жмет на газ», а «сходит с рельсов» или «уходит в отрыв». В оригинальном комиксе и его последующей киноэкранизации главным героем был 23-летний музыкант и гик Скотт Пилигрим, который влюбляется в загадочную девушку Рамону Флауэрс. Чтобы начать с ней встречаться, Скотту нужно было сразиться с семью бывшими партнерами своей возлюбленной. Комикс и экранизация совмещали в себе элементы романтической комедии, фэнтези и приключенческого боевика.
Первый эпизод анимационного сериала соответствует первоисточнику: сначала Скотт встречает Рамону на вечернике, позже приглашает ее на свидание, а затем протагонисту бросает вызов первый «злой бывший» девушки — Мэттью Пател. В оригинальном комиксе и фильме-экранизации Скотт побеждает противника, но в аниме молодой человек проигрывает и погибает. После этого сюжет и тон повествования полностью меняются: Рамона превращается из любовного интереса Скотта в главного героя шоу. Она начинает слышать голос юноши в своих снах и понимает, что Скотта еще можно спасти. Рамона организует собственное расследование и выясняет, что юношу затянуло в неизвестный портал в миг перед смертельным ударом Мэттью Патела. Теперь девушка пытается выяснить, кто стоит за этим, и обращается за ответами к своим бывшим.
Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»
Получилось более зрелое шоу о взрослении героев, главным образом Рамоны. Большую часть своей жизни девушка избегала бывших партнеров, но теперь вынуждена примириться с ними и осознать свои ошибки: с некоторыми она была слишком груба, с другими расставание было резким. Это углубляет второстепенных персонажей и расширяет вселенную Скотта Пилигрима.
Ближе к финалу новая анимационная адаптация становится пародийной: активно используются путешествия во времени, будущие и прошлые версии героев, что только добавляет абсурдности происходящему. Невольно напрашивается сравнение с мультивселенными Marvel. В итоге зрителям рассказывают о потенциальном несчастливом будущем браке Рамоны и Скотта, показывают повзрослевших героев, а главным злодеем оказывается злая и обезумевшая версия Пилигрима.
Netflix следует сразу нескольким современным трендам. Первый — создание контента для геймеров и гиков, второй — выбор сильного женского персонажа в качестве главного героя. Эти же идеи можно проследить в другом мультсериале-хите от стриминга — «Аркейн» по популярной игре League of Legends. И «Аркейн», и новый «Скотт Пилигрим» вышли в ноябре, во многом они опираются на традиции аниме, поэтому выход новой адаптации следует по отработанной схеме.
Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»
Не все приняли изменения
Большая часть зрителей оценила новое шоу положительно: на 10, 9 и 8 по десятибалльной шкале. На IMDb средний рейтинг аниме — 8,2/10, на популярном сайте-агрегаторе мнений — 97% у критиков и 78% у широкой аудитории. Но среди фанатов оказались и те, кто поставил релизу 1 балл. Их основная претензия — почему Скотт Пилигрим перестал быть главным героем, если в честь него назван сериал и сам Пилигрим находится на главном постере. Других оттолкнула специфичная анимация и расхождения с первоисточником. Довольные же поклонники подметили, что шоу имеет приставку Takes off не просто так: оно сразу намекает на альтернативную историю.
Критики из ведущих индустриальных изданий отметили, что шоу берет за основу элементы оригинального комикса и фильма, но создает с их помощью уникальный продукт. Еще их порадовало возвращение актеров и использование стилистики аниме, которая больше соответствует общему настроению комикса.
Серьезные изменения в сюжет внесли не без участия создателя оригинального комикса — Брайан Ли О’Мэлли занял место сценариста, шоураннера и исполнительного продюсера. Также к своим ролям вернулись актеры, игравшие в киноэкранизации 2010 года. А внешне «Скотт Пилигрим жмет на газ» максимально приближен к первоисточнику: дизайн и пропорции героев почти полностью совпадают, есть отличия в рисовке — она больше напоминает аниме или мангу, а не западные комиксы. Это объясняется тем, что анимацией занималась студия Science SARU. В числе ее наиболее успешных проектов другой сериал-хит Netflix «Человек-дьявол: Плакса» и полнометражный мультфильм «Ину-о: Рождение легенды» Масааки Юасы (одного из ведущих авторов аниме), который впервые показали на 78-м Венецианском кинофестивале.
Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»
Непростой путь к статусу классики
До того, как стать культовой, франшиза «Скотт Пилигрим» начинала, мягко говоря, скромно. Тираж первого издания комикса, вышедшего в 2004 году, был очень небольшим — только 1,5 тыс. экземпляров. Но первоисточник быстро превратился в культурный феномен: в общей сложности было продано более 1 млн экземпляров.
У киноадаптации тоже был непростой путь: бюджет фильма составил около $60 млн, но общие кассовые сборы составили всего $49,4 млн. Лента с треском провалилась в мировом прокате, но когда вышла на видео, то мгновенно возглавила топ мировых продаж. В итоге «Скотт пилигрим против всех» получил более 70 наград и номинаций, а также попал в шорт-лист 83-й премии «Оскар». Фильм стал культовым среди целевой аудитории: гиков, геймеров и поклонников комиксов. Впоследствии вышли видеоигра в стиле ретро, линейка коллекционных фигурок и другой мерч.
Новый сериал тоже обещает стать большим хитом — только у официальных трейлеров адаптации суммарно более 5 млн просмотров на YouTube-канале Netflix. Пока стриминговый сервис не выложил статистику, но с большой вероятностью релиз окажется в топ-10.
Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ»
От фильмов Marvel новый «Скотт Пилигрим» позаимствовал сцену посреди титров. В ней предводитель семерки злых бывших и один из главных антагонистов комикса и киноэкранизации, Гидеон Грейвс, планирует разрушить отношения Рамоны и Скотта. Поэтому у шоу есть потенциальный задел на сиквел, и вселенная «Скотта Пилигрима» может стать еще глубже и шире.