Восточные картинки: аниме по «Скотту Пилигриму» обещает стать хитом ноября

На Netflix 17 ноября вышла еще одна адаптация комикса-хита «Скотт Пилигрим жмет на газ», на этот раз в стиле аниме. Оригинальная экранизация может считаться культовой. К своим ролям вернулись актеры из фильма, но история рассказывается совсем другая. Первая реакция на аниме — безоговорочный восторг критиков и фанатов , но среди последних есть и недовольные. «Известия» посмотрели шоу целиком и рассказывают об отличиях от первоисточника. Внимание: спойлеры!

Герои те же, взгляд новый

Вместо того чтобы снова пересказывать оригинальную историю, создатели нового аниме решили отойти от первоисточника. В оригинале новый анимационный сериал называется Scott Pilgrim Takes Off, и правильная трактовка второй половины заголовка дает понимание релиза. Вернее было бы перевести не «жмет на газ», а «сходит с рельсов» или «уходит в отрыв» . В оригинальном комиксе и его последующей киноэкранизации главным героем был 23-летний музыкант и гик Скотт Пилигрим, который влюбляется в загадочную девушку Рамону Флауэрс. Чтобы начать с ней встречаться, Скотту нужно было сразиться с семью бывшими партнерами своей возлюбленной. Комикс и экранизация совмещали в себе элементы романтической комедии, фэнтези и приключенческого боевика.

Первый эпизод анимационного сериала соответствует первоисточнику: сначала Скотт встречает Рамону на вечернике, позже приглашает ее на свидание, а затем протагонисту бросает вызов первый «злой бывший» девушки — Мэттью Пател. В оригинальном комиксе и фильме-экранизации Скотт побеждает противника, но в аниме молодой человек проигрывает и погибает. После этого сюжет и тон повествования полностью меняются: Рамона превращается из любовного интереса Скотта в главного героя шоу. Она начинает слышать голос юноши в своих снах и понимает, что Скотта еще можно спасти. Рамона организует собственное расследование и выясняет, что юношу затянуло в неизвестный портал в миг перед смертельным ударом Мэттью Патела. Теперь девушка пытается выяснить, кто стоит за этим, и обращается за ответами к своим бывшим.

Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ» Фото: Netflix

Получилось более зрелое шоу о взрослении героев, главным образом Рамоны. Большую часть своей жизни девушка избегала бывших партнеров, но теперь вынуждена примириться с ними и осознать свои ошибки: с некоторыми она была слишком груба, с другими расставание было резким. Это углубляет второстепенных персонажей и расширяет вселенную Скотта Пилигрима.

Ближе к финалу новая анимационная адаптация становится пародийной: активно используются путешествия во времени, будущие и прошлые версии героев, что только добавляет абсурдности происходящему. Невольно напрашивается сравнение с мультивселенными Marvel. В итоге зрителям рассказывают о потенциальном несчастливом будущем браке Рамоны и Скотта, показывают повзрослевших героев, а главным злодеем оказывается злая и обезумевшая версия Пилигрима.

Netflix следует сразу нескольким современным трендам. Первый — создание контента для геймеров и гиков, второй — выбор сильного женского персонажа в качестве главного героя. Эти же идеи можно проследить в другом мультсериале-хите от стриминга — «Аркейн» по популярной игре League of Legends. И «Аркейн», и новый «Скотт Пилигрим» вышли в ноябре, во многом они опираются на традиции аниме, поэтому выход новой адаптации следует по отработанной схеме.

Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ» Фото: Netflix

Не все приняли изменения

Большая часть зрителей оценила новое шоу положительно: на 10, 9 и 8 по десятибалльной шкале. На IMDb средний рейтинг аниме — 8,2/10, на популярном сайте-агрегаторе мнений — 97% у критиков и 78% у широкой аудитории. Но среди фанатов оказались и те, кто поставил релизу 1 балл. Их основная претензия — почему Скотт Пилигрим перестал быть главным героем , если в честь него назван сериал и сам Пилигрим находится на главном постере. Других оттолкнула специфичная анимация и расхождения с первоисточником. Довольные же поклонники подметили, что шоу имеет приставку Takes off не просто так: оно сразу намекает на альтернативную историю.

Критики из ведущих индустриальных изданий отметили, что шоу берет за основу элементы оригинального комикса и фильма, но создает с их помощью уникальный продукт. Еще их порадовало возвращение актеров и использование стилистики аниме, которая больше соответствует общему настроению комикса.

Серьезные изменения в сюжет внесли не без участия создателя оригинального комикса — Брайан Ли О’Мэлли занял место сценариста, шоураннера и исполнительного продюсера. Также к своим ролям вернулись актеры, игравшие в киноэкранизации 2010 года. А внешне «Скотт Пилигрим жмет на газ» максимально приближен к первоисточнику: дизайн и пропорции героев почти полностью совпадают, есть отличия в рисовке — она больше напоминает аниме или мангу, а не западные комиксы. Это объясняется тем, что анимацией занималась студия Science SARU. В числе ее наиболее успешных проектов другой сериал-хит Netflix «Человек-дьявол: Плакса» и полнометражный мультфильм «Ину-о: Рождение легенды» Масааки Юасы (одного из ведущих авторов аниме), который впервые показали на 78-м Венецианском кинофестивале.

Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ» Фото: Netflix

Непростой путь к статусу классики

До того, как стать культовой, франшиза «Скотт Пилигрим» начинала, мягко говоря, скромно. Тираж первого издания комикса, вышедшего в 2004 году, был очень небольшим — только 1,5 тыс. экземпляров. Но первоисточник быстро превратился в культурный феномен: в общей сложности было продано более 1 млн экземпляров.

У киноадаптации тоже был непростой путь: бюджет фильма составил около $60 млн, но общие кассовые сборы составили всего $49,4 млн. Лента с треском провалилась в мировом прокате, но когда вышла на видео, то мгновенно возглавила топ мировых продаж. В итоге «Скотт пилигрим против всех» получил более 70 наград и номинаций, а также попал в шорт-лист 83-й премии «Оскар» . Фильм стал культовым среди целевой аудитории: гиков, геймеров и поклонников комиксов. Впоследствии вышли видеоигра в стиле ретро, линейка коллекционных фигурок и другой мерч.

Новый сериал тоже обещает стать большим хитом — только у официальных трейлеров адаптации суммарно более 5 млн просмотров на YouTube-канале Netflix. Пока стриминговый сервис не выложил статистику, но с большой вероятностью релиз окажется в топ-10.

Кадр из аниме «Скотт Пилигрим жмет на газ» Фото: Netflix