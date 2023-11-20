Грузовик сбил 18-летнюю девушку в Твери
В Заволжском районе Твери водитель китайского грузовика сбил 18-летнюю девушку. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на городской отдел ГИБДД.
Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Хромова. По предварительной информации, 25-летний водитель грузовика Dongfeng допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила дорогу.
В результате ДТП пешеход получила различные травмы. Известно, что ее увезли в больницу скорой медицинской помощи, но информация о состоянии пострадавшей не приводится.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
17 ноября в городе Ангарск Иркутской области водитель легкового автомобиля сбила двух девочек-восьмиклассниц. Прокуратура организовала проверку.