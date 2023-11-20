Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиками в Удмуртии
В Завьяловском районе Удмуртии водитель грузовика «МАЗ» врезался в три машины и скрылся с места ДТП. Пострадали два человека, сообщает первый отдел УГИБДД МВД России по республике.
Авария произошла около полудня 20 ноября на 5-м км автодороги Каменное – река Иж. По предварительным данным, у грузовика «МАЗ» лопнуло левое переднее колесо. Машину вынесло на встречку, где она столкнулась с Volvo, грузовиком DAF и легковым Nissan. Затем «МАЗ» вылетел с дороги в кювет и опрокинулся.
В результате пострадал 26-летний водитель Nissan и его 50-летний пассажир. Мужчины получили различные травмы и были госпитализированы. Другие участники ДТП не пострадали.
Как уточняет ИА «Сусанин», водитель отечественного грузовика бросил машину и скрылся с места происшествия. Ведется розыск. По факту случившегося организована проверка.
Ранее 20 ноября сообщалось, что глава СКР РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту столкновения маршрутного автобуса с троллейбусом в Хабаровске. В результате ДТП травмы получили семь человек, включая подростка.