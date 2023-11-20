Патрушев обсудил в Москве с представителем Ирака ситуацию на Ближнем Востоке
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве переговоры с главой ополчения Ирака Фалихом аль-Файядом. Об этом 20 ноября сообщили в пресс-службе аппарата российского Совбеза.
«Николай Патрушев и Фалих аль-Файяд обсудили некоторые аспекты российско-иракского взаимодействия в сфере безопасности, а также ситуацию на Ближнем Восток», — говорится в сообщении.
Ранее, 8 ноября, Патрушев встретился с белорусским коллегой Александром Вольфовичем. Стороны изучили вопросы углубления взаимодействия спецслужб, правоохранительных органов, а также оборонных ведомств двух стран. Также собеседники уделили внимание угрозам безопасности двух стран со стороны Украины.
По итогам встречи Вольфович заявил, что договор о взаимных гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией готов и в ближайшее время может быть представлен президентам двух стран.
1 ноября председатель Госпогранкомитета Белоруссии Константин Молостов заявил о сосредоточении Украиной на границе с Белоруссией группировки «Север» с численностью до 120 тыс. военнослужащих. По его словам, киевский режим использует приграничные районы «как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий».