Иномарка сбила ребенка во дворе дома в Самаре

Мужчина на иномарке южнокорейского производства сбил маленького ребенка в одном из дворов Самары. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

ДТП произошло накануне в 15:15. Автомобиль Kia Rio под управлением 56-летнего водителя нарушил ПДД и возле дома 110Д на улице 5-я просека двигался задним ходом. В какой-то момент он наехал на четырехлетнего малыша, который двигался по дворовому проезду в сопровождении родителей.

После происшествия ребенка обследовали медики. Ему рекомендовали амбулаторное лечение. Информацию о произошедшем передали в подразделение по делам несовершеннолетних для организации проведения профилактической работы в соответствии с законодательством, пишет НИА «Самара».

Ранее в ноябре «Известия» писали, что по итогам девяти месяцев 2023 года года впервые за последние несколько лет показатели аварийности на российских дорогах пошли вверх. Заметнее всего выросло число происшествий с участием СИМ, кроме того, увеличилось количество аварий с детьми.