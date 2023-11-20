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В сенате США связали невозможность помогать Украине с кризисом миграции

Сенатор Раундс: США не смогут финансировать Украину до решения кризиса с миграцией
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Фото: REUTERS/Stringer John Lamparski
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В сенате США заявили, что не смогут финансировать Украину, пока конгресс не решит кризис с миграцией на южной границе. Об этом 20 ноября сообщает Punchbowl News со ссылкой на слова сенатора от Республиканской партии Майка Раундса.

«Каждая из групп, с которыми мы говорили, мы сказали, что это (решение миграционного кризиса на южной границе. — Ред.) определит, будет ли финансирование для Украины, Израиля и Тайваня», — сказал сенатор.

По его словам, «без надлежащего решения проблемы границы ничего не сдвинется с места».

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Ранее, 19 ноября, телеканал NBC News сообщил о том, что конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации американского президента Джо Байдена о помощи Украине и Израилю, а также на обеспечение безопасности южной границы. Уточнялось, что возглавляемая республиканцами палата представителей одобрила собственный законопроект, предполагающий помощь Иерусалиму за счет сокращения бюджета нескольких федеральных ведомств. Однако в Белом доме и сенате, где контроль удерживается в большинстве демократами, посчитали эту инициативу несостоятельной.

До этого, 17 ноября, Байден подписал законопроект о финансировании работы правительства страны без помощи Украине. Законопроект о временном финансировании одобрен двумя палатами американского конгресса и также не предусматривает помощи Израилю. Проект был составлен спикером палаты представителей Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана).

15 октября Байден заявил, что Вашингтон имеет возможность для одновременной поддержки Киева и Иерусалима. Он отметил, что США смогут обеспечивать «международную безопасность».

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