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Глава МИД Турции заявил о потере Западом морального превосходства из-за Газы

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Фото: Global Look Press/Naaman Omar
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Запад потерял моральное превосходство из-за ситуации в секторе Газа. Об этом 20 ноября заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

«Важно, чтобы страны региона реагировали единодушно, чтобы оказать коллективное давление на Израиль с целью прекращения атак на Газу. Проводимые мероприятия создают давление в определенных точках. На данный момент Запад полностью утратил моральное превосходство. Дальше идти некуда», — сказал он на заседании планово-бюджетной комиссии парламента Турции.

Фидан отметил, что страны Ближнего Востока также несут ответственность за произошедшее в Газе.

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Ранее, 15 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что будет добиваться изоляции Израиля на международной арене из-за операции в секторе Газа. Он назвал Израиль террористическим государством, отметив, что он реализует стратегию полного уничтожения города и его жителей.

До этого, 11 ноября, Эрдоган сказал, что молчаливая позиция западных государств, которые поддерживают Израиль в конфликте в секторе Газа, является выражением трусости и отсутствием совести.

7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали. Число погибших жителей сектора Газа с 7 октября превысило 13 тыс. человек, среди них 5,5 тыс. детей и подростков и 3,5 тыс. женщин.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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