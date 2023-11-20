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Турция обсудила развертывание полевого госпиталя в Газе с Израилем и Египтом

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Турция планирует развернуть полевой госпиталь в безопасном районе сектора Газа, страна обсудила планы с израильской и египетской сторонами. Об этом 20 ноября сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

«Я обсудил создание нашей страной полевого госпиталя в безопасном месте в секторе Газа. Я сообщил, что координационная группа посетила объект и определила подходящее место. Они (министры здравоохранения Израиля и Египта. — Ред.) положительно заявили, что открыты для сотрудничества», — приводит слова Коджи Hurriet.

Он отметил, что к настоящему моменту из сектора Газа в Турцию были доставлены 150 человек, из них 88 — на лечение, состояние восьми из них тяжелое.

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Еще 19 октября Кожда заявлял о готовности республики создать полевой госпиталь для оказания помощи пострадавшим палестинцам, а также организовать их авиаперевозку на свою территорию для лечения.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, при этом число пострадавших превысило 30 тыс. Со стороны Израиля жертвами стало свыше 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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