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Глава АвтоВАЗа сообщил о блокировке платежей зарубежными банками после санкций

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Из-за американских санкций против АвтоВАЗа автопроизводитель получает отказы иностранных банков и поставщиков от работы с ним. Об этом 20 ноября сообщил президент компании Максим Соколов.

«Это идет, к сожалению, повсеместно — не только из недружественных дестинаций. Но и с учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков», — приводит его слова «Интерфакс».

При этом, по его словам, блокировке подверглись и исходящие платежи АвтоВАЗа, и платежи, адресованные компании за экспортные поставки.

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АвтоВАЗ попал под санкции США 14 сентября этого года вместе с компаниями «Москвич» и «Соллерс». В свою очередь, Соколов ранее отмечал, что ограничения не повлияют на работу концерна, однако он не исключил проблемы с поставками некоторых комплектующих.

17 ноября глава автоконцерна сообщил, что АвтоВАЗ допускает возможность корректировки производственного плана на 2023 год, который составляет порядка 400 тыс. автомобилей Lada, в пределах 10%. По его словам, причиной изменения планов производства стали сбои в логистических и финансовых цепочках из-за санкций. При этом он уточнил, что компания с января по октябрь уже выпустила 293 тыс. машин.

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