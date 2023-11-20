Минприроды РФ: задержан замдиректора департамента ведомства Алексей Яковлев

Правоохранители задержали заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексея Яковлева. Об этом 20 ноября сообщило ведомство в Telegram-канале.

Как отмечается, оперативные мероприятия связаны с его предыдущим местом работы в национальном парке «Таганай». Однако в чем именно подозревают Яковлева, не сказано.

Позднее ведомство сообщило, что его не планируют увольнять, исходя из принципа презумпции невиновности.

Известно, что Яковлев начал работу в министерстве в начале 2021 года. До этого, с 2010 года, он занимал должность директора нацпарка «Таганай» в Челябинской области.

Ранее, 7 ноября, задержали заместителя главы МВД Республики Дагестан Руфата Исмаилова. В отношении него возбудили уголовное дело о даче и получении взятки в особо крупном размере. Суд заключил его под стражу до 2 января 2024 года.