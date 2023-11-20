Курганские перевозчики получили 300 млн рублей на новые автобусы

Правительство Курганской области выделило 300 млн рублей на поддержку перевозчиков по обновлению автобусного парка. Об этом губернатор Вадим Шумков сообщил в своем Telegram-канале 20 ноября.

«Сейчас направлен транш еще в 300 млн, на которые будет поддержано приобретение еще 60 автобусов большего класса, в том числе порядка 40 единиц для города Кургана», — рассказал политик.

Как уточняет ИА «Ура.ру», в этом году областной центр уже получил субсидию в размере 75 млн рублей на поддержку перевозчиков. С ее помощью были приобретены 68 автобусов, все они уже вышли на линию.

В конце 2023 года власти региона планируют перечислить из бюджета еще более 86 млн рублей на закупку транспорта. На них будут приобретены 37 новых автобусов для Кургана и Шадринска.