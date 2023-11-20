Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинско-российский конфликт не завершится в краткие сроки. Об этом он 20 ноября сказал на встрече с журналистами Fox News и The Sun.

Украинский лидер отметил, что многие воспринимают данный конфликт как кино и ждут «ежедневных сюрпризов».

«Для нас, для наших воинов это не кино. Это наши жизни. Это ежедневный тяжелый труд», — приводят его слова в Telegram-канале «Страна.ua».

Зеленский признался, что завершится всё «не так быстро, как хотелось бы». Также он добавил, что у киевских властей нет права опускать руки.

До этого, 17 ноября, Зеленский заявил, что без поддержки Запада украинским войскам придется отступить. Он отметил, что смещение акцента западных стран на конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС замедлило поставки артиллерийских снарядов Киеву, подорвав военные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее, 10 ноября, политолог из США Скотт Беннетт заявил «Известиям», что Украина с самого начала была обречена на поражение. По его словам, президент Украины уничтожил 500 тыс. молодых людей без необходимости.

Президент России Владимир Путин 15 октября оценил потери Украины в контрнаступлении, заявив, что они составляют восемь к одному. До этого, 5 октября, глава государства указал, что Украина продержится всего неделю, если поставки западного вооружения прекратятся.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.