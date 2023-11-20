Тверская область и китайская провинция Ляонин договорились о промышленном и культурном сотрудничестве

С 20 по 23 ноября проходит визит бизнес-миссии с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени в столицу провинции Ляонин Китайской народной республики город Шэньян. Цель мероприятия — достижение договоренности о сотрудничестве регионов в сферах промышленности, образования и культуры. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

В официальную делегацию вошли председатель Заксобрания Тверской области Сергей Голубев, а также представители более 20 предприятий региона, руководители муниципалитетов и региональных министерств. В ходе визита Игорь Руденя встретился с первым секретарем комитета КПК провинции Ляонин, председателем Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Ляонин Хао Пэном.

«Сегодня обеспечены долгосрочные перспективы, для того чтобы сделать наши исторически хорошие отношения еще более взаимовыгодными. В настоящее время направления развития КНР совпадают с российскими. Президент России Владимир Путин поставил задачи по обеспечению технологического суверенитета страны, развитию промышленности, продолжению работы с нашими историческими партнерами. Мы со своей стороны подготовили пакет предложений, которые представим в ходе встреч в рамках бизнес-миссии», — рассказал губернатор.

«В этом году российско-китайское взаимодействие вышло на новый этап. Встречи лидеров наших стран — это гарантия того, что мы как местные правительства можем успешно развивать наше сотрудничество. В ходе нашего визита в Россию в этом году был подписан ряд соглашений, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Уверен, что ваш визит выведет межрегиональное сотрудничество на более высокий уровень, принесет ощутимые результаты», — заявил в ответной речи Хао Пэн.

Хао Пэн предложил Игорю Рудене закрепить сотрудничество соглашением об установлении побратимских отношений между провинцией КНР и регионом РФ. Планируется, что 21 ноября в рамках бизнес-миссии состоится конференция по дружественному обмену и торгово-экономическому сотрудничеству между Тверской областью и провинцией Ляонин Китайской Народной Республики. На ней будет представлен инвестиционный потенциал Верхневолжья. Также Губернатор Игорь Руденя посетит ряд предприятий и инфраструктурных объектов